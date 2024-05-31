«Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк
Заслуженная артистка России умерла в 53 года после тяжелой и продолжительной болезни.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
После тяжелой и продолжительной болезни из жизни ушла Анастасия Заворотнюк — та самая прекрасная няня, которую знала и любила вся страна. Именно эта роль сделала актрису по-настоящему знаменитой.
Никогда с лица Анастасии Завортнюк не сходила улыбка, именно такой ее и запомнят миллионы поклонников. О борьбе актрисы с тяжелой болезнью рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
Последнее публичное появление Анастасии Заворотнюк было пять лет назад. Тогда она была моделью на презентации ювелирного бренда в Армении. Молодая мать — только полгода как родила — выглядела безупречно.
После появится слух, что кто-то из окружения видел у Заворотнюк небольшой шрам, похожий на след от биопсии. Через несколько месяцев станет известно — Анастасия Заворотнюк тяжело больна и проходит курс лечения.
Врачи назовут ее опухоль мозга неоперабельной.
«Говорить можно все что угодно. Но то, как Настя работала, как она была не просто влюблена в профессию — она давала от себя все, насколько человек мог это делать», — говорит актриса, режиссер, продюсер Гульнара Нижинская.
«Мы с ней снимались вместе. Могу сказать только одно: она была знаковая фигура в искусстве. В нее были влюблены половина мужского населения страны. И абсолютно заслуженно», — отмечает актер Андрей Ургант.
По словам знакомых, актриса лечилась в Европе, но болезнь прогрессировала. После терапии там Заворотнюк вернулась в Москву, продолжала лечение, старалась проводить время с семьей. Старшая дочь Анна сегодня опубликовала прощальный пост.
«Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты — самое лучшее, что у меня было», — написала Анна.
Их пару с фигуристом Петром Чернышевым называли одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Это с ним Заворотнюк в 47 лет решилась на третьего ребенка. И для этого прошла процедуру искусственного оплодотворения и гормональную терапию, которая, по словам медиков, могла повлиять на здоровье.
«Когда сказали, что она больна, я даже не очень верил. Она не показывала это. Из жизни ушел талантливый, умный, красивый человек», — говорит актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов.
Дочь народной артистки и кинорежиссера из Астрахани, Анастасия Заворотнюк окончила школу-студию МХАТ. На киноэкраны попала еще студенткой — 20-летняя Настя перевоплотилась в набоковскую Машеньку.
Но первое яркое кинопоявление не принесло успеха и предложений. После были лишь съемки в эпизодах. И только в 33 к ней пришла долгожданная известность. Вся страна узнала Анастасию Заворотнюк, как обаятельную няню Вику.
Эта роль стала по-настоящему звездной, но она же сделала Заворотнюк заложницей одного образа. Даже после закрытия популярного сериала для фанатов она оставалась няней Викой. Кинопродюсеры опасались яркого говора — так убедительно актриса его изобразила.
«Мне порой кажется: будучи где-то в дальней дали — вот тогда я могу понять, как ко мне относятся. Телевидение — это страшное дело. Оно, конечно, навязывает образ», — делилась Анастасия Заворотнюк.
Чтобы сменить амплуа, она бралась за кардинально иные образы. Играла спецагента под прикрытием, дралась и соблазняла противников или воплощала образ простой русской женщины со сложной судьбой.
Но все же театральной сцены в ее жизни было больше. С 1993-го Анастасия Заворотнюк блистала в театре Олега Табакова. И зрители там одними из первых забеспокоились, когда актриса вдруг перестала выходить на сцену.
Все пять лет, что Анастасия Заворотнюк боролась с болезнью, поклонники надеялись на чудо. Любящий муж, маленькая дочка и она — такая сильная.
«Хочется, чтобы жизнь кипела, чтобы не останавливаться, чтобы ты был все время в работе. Никогда-никогда-никогда не сдавайся», — говорила Анастасия Заворотнюк.
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