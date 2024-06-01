Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44 0

Первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша» создали в России

Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Спецоперация

Единственный в своем роде такой наземный механизм управляется с помощью FPV-шлема и джойстика.

Первый и пока единственный на планете робот-камикадзе «Депеша» создан в Российской Федерации, он уже начал проходить некоторые испытания в зоне спецоперации. Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех», он управляется оператором через FPV-шлем и джойстик.

Уникальную в своем роде технологию создали сотрудники спецхолдинга «Высокоточные комплексы», они же и развили новый многозадачный комплекс «Багги». Сейчас оба робота помогают нашим бойцам в ведении специальной военной операции, они могут использоваться в качестве наземных дронов-камикадзе.

Роботы имеют высокий уровень маневренности, также они довольно компактны. Грузоподъемность «Депеши» — 150 килограммов, а «Багги» — аж 250. Благодаря своим характеристикам они могут незаметно доставлять на фронт боеприпасы, провизию и топливо, а также в самые кратчайшие сроки эвакуировать раненных военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волгограде стартовали первые в России патриотические сборы «Время героев»

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