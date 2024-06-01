Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды

По данным МЧС, в ближайшие два часа в столице возможны дождь, град и порывистый ветер.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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В Москве объявлено экстренное предупреждение до 23:00 1 июня из-за надвигающегося дождя с грозой.
В столичном главке МЧС сообщили, что в ближайшие два часа местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Жителям столицы рекомендуется парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.
Температура воздуха в Москве 1 июня достигла +31 градуса. В городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности, обозначающий опасные метеоусловия и возможность стихийных бедствий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы.
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