Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды

В Москве объявлено экстренное предупреждение до 23:00 1 июня из-за надвигающегося дождя с грозой.

В столичном главке МЧС сообщили, что в ближайшие два часа местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Жителям столицы рекомендуется парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

Температура воздуха в Москве 1 июня достигла +31 градуса. В городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности, обозначающий опасные метеоусловия и возможность стихийных бедствий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы.