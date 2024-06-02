Жителей Москвы предупредили сегодня о грозе с градом и сильным ветром

Гроза, ливень, град и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 2 июня. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

Там уточнили, что осадки возможны в период с 17:00 до 23:00. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице в непогоду — не ходить вблизи рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не парковать автомобили под деревьями.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в воскресенье в Москве и области прогнозируется температура воздуха до +30 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью похолодает до +15.

Накануне в столице прошел сильный ливень, уровень воды в городе на пике поднялся на 30–40 сантиметров. Перед этим МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за надвигающейся грозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы.