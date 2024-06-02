Путин примет участие в серии мероприятий ПМЭФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Также стало известно, когда российский лидер проведет встречу с Правительством РФ.

Путин примет участие в серии мероприятий ПМЭФ

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Тема:
ПМЭФ 2024

Президент РФ Владимир Путин примет участие в серии мероприятий Петербургского экономического форума (ПМЭФ), в том числе в пленарном заседании 7 июня. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, отмечается, что российский лидер проведет встречу с правительством России на следующей неделе.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этом году тема форума: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В рамках мероприятия запланированы встречи креативного бизнеса, МСП, форумы «Академия ПМЭФ», «Лекарственная безопасность» и многое другое. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024. Организаторы форума рассчитывают на рекордное количество подписанных контрактов и договоров о сотрудничестве. Свое участие в нем уже подтвердили 136 стран. Общее число гостей перевалило за 17 тысяч человек.

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