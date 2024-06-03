Бузова сделала признание после поцелуя с Давой: «Больше ничего не чувствую»

Певица на протяжении трех лет думала об экс-возлюбленном. Лишь сейчас она решила расставить все точки над «i».

Певица Ольга Бузова спустя три года после разрыва с блогером Давидом Манукяном поставила точку в их отношениях. Сделала это она достаточно необычно — после поцелуя с ним во время съемок на популярном шоу.

Дава и Бузова были вместе около года. Все это время пара демонстрировала поклонникам любовь с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и дорогими подарками. А в 2021 году они решили расстаться. С того момента знаменитости больше не виделись и не общались. Их встреча случилась на съемках шоу, где Бузова была ведущей, а Дава участником. На протяжении всего проекта артистка и блогер то флиртовали, то высказывали друг другу обиды.

Многие не понимали, что все-таки связывает экс-возлюбленных. В финале шоу знаменитость все объяснила. Она призналась, что очень боялась встречи после расставания, но в глубине души хотела ее и ждала. А дальше Бузова подозвала Даву к себе и страстно поцеловала. Блогер не стал сопротивляться.

«Я столько раз прогоняла это в своей голове. Я давно хотела это сделать. Мне нужно было это, чтобы проверить свои чувства. Давид, сейчас я поняла, что больше ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена», — заключила Бузова.

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