Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 451 0

Известного военного эксперта сняли с рейса и конфисковали у него паспорт.

Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Тема:
ПМЭФ 2024

Бывшего разведчика американской морской пехоты и известного военного аналитика Скотта Риттера в США сняли с самолета, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил 5-tv.ru американский политолог, экс-офицер армии США Скотт Беннет.

По его сведениям, американские власти не только не пустили Риттера в Россию, но и конфисковали у него паспорт.

Скотт Риттер известен своей последовательной и резкой критикой действий киевского режима и американских властей, которые его поддерживают. Также он является авторитетным международным экспертом в области политики США на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик Скотт Риттер назвал вероятных заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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