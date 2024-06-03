Известного военного эксперта сняли с рейса и конфисковали у него паспорт.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
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Бывшего разведчика американской морской пехоты и известного военного аналитика Скотта Риттера в США сняли с самолета, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил 5-tv.ru американский политолог, экс-офицер армии США Скотт Беннет.
По его сведениям, американские власти не только не пустили Риттера в Россию, но и конфисковали у него паспорт.
Скотт Риттер известен своей последовательной и резкой критикой действий киевского режима и американских властей, которые его поддерживают. Также он является авторитетным международным экспертом в области политики США на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик Скотт Риттер назвал вероятных заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
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