Марионетка: в Крыму ответили на заявление Киева о легитимности власти на Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти

Марионетка: в Крыму ответили на заявление Киева о легитимности власти на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Владимир Зеленский решил не обращаться для утверждения своей кандидатуры в конституционный суд страны.

Заявление замглавы офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти на Украине это «чистосердечное признание». Об этом сообщил в интервью агентству РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка», — заключил Смирнов.

В начале июня заместитель офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что главе киевского режима не нужно обращаться конституционный суд Украины для подтверждения своей легитимности. Она подчеркнула, что консультации по этому поводу с Евросоюзом и США уже давно прошли — они состоялись еще осенью 2023 года.

Стоит упомянуть, что автор действующей Конституции Украины признал не легитимность Владимира Зеленского в качестве полноценного руководителя страны — на лицо нарушение 103 статьи закона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто может заменить Зеленского на посту лидера страны.

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