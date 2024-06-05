Глава оператора Пулково на ПМЭФ рассказал об авиашаттлах между Москвой и Петербургом

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум.

Авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом по удобству сравнимы с метро. Такое заявление сделал в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор управляющей компании аэропорта Пулкового «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев. Воздушная гавань поддержала инициативу авиакомпаний «Аэрофлот» по запуску шаттлов.

«Каждые 15 минут из Пулково вылетает самолет в Москву. Ты летишь по проездному билету. Что удобно, когда бы ты не пришел, ты сядешь на самолет: пришел пораньше — ты сядешь на самолет, который пораньше, опоздал — не страшно, сядешь попозже. В принципе, это работает как метро», — сказал он.

Сергеев уверен, что авиакомпании-лоукостеры умеют управлять ценами на авиабилеты, что позволит им победить конкуренцию в лице железнодорожных перевозок.

Программа авиашаттлов между двумя столицами России начала работать в июне 2024 года. Шаттлы вылетают в Петербург из Шереметьево и Внуково, а вот в Москву они отправляются из Пулково.

В пиковые часы интервалы составляют 15 минут. При этом, отметил Сергеев, ночью шаттлы не летают с периодичностью раз в 15 минут, но вот днем — да.

Всего выполняется до 72 рейсов в сутки. Пассажиры, которые воспользовались тарифом шаттл, могут вылететь другим рейсов в течение 12 часов до или после времени первоначального рейса.

Кроме того, Леонид Сергеев рассказал о планах по расширению аэропорта Пулково. В них входят строительство дополнительной галереи в российской части аэропорта, через которую пассажиры смогут выходить на посадку. Проектирование завершат к середине 2025 года, а вот строительство будет длиться примерно два года.

«Галерея означает дополнительный перрон. Более того, мы расширяем наш перрон номер один — это основной наш перрон — потому что очень большая востребованность, большой запрос на самоходные стоянки», — объяснил гендиректор оператора Пулково.

Вместе с тем планируется строительство новой галереи в международной части аэропорта в связи с увеличением пассажиропотока. Если он превысит 23,69 миллионов людей, то потребуется создание большого дополнительного терминала.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорт Пулково обслужит свыше 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ. На время проведения форума в воздушной гавани усилены меры безопасности.