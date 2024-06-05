Санкции не работают: Путин напомнил, что Россия вошла в ТОП-4 экономик мира
Путин напомнил, что Россия вошла в ТОП-4 экономик мира
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Западные страны не смогли ослабить РФ.
Сегодня очевидно, что планы Запада подорвать экономику России провалились. Об этом на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.
«Полагали, что это произойдет в течении трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит», — подчеркнул президент.
Напротив, российская экономика демонстрирует тенденции роста, который на данный момент достигает 5,4%.
«Мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место. По мнению Мирового банка, Россия сегодня — четвертая экономика мира», — резюмировал Владимир Путин.
Запад также признал свои планы по подрыву экономики России проваленными. В частности, об этом в интервью бельгийскому изданию La Libre говорит главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.
Она констатировала, что экономические показатели РФ оказалась более устойчивыми, чем того ждали на Западе, вводя все новые и новые санкции.
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