Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Запад часто провоцирует Россию на такие разговоры.
Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин встретился с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум). Во время беседы он призвал мировое сообщество не доводить до угрозы использования ядерного оружия.
Лидер РФ ловко заметил, что в этом всегда обвиняют Россию, но многие сами поднимают эту тему при диалоге с официальными лицами страны.
«Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажите, что я махал ядерной дубинкой», — заявил Путин.
Глава России отметил, что эта тема «очень жестока». Он напомнил, что США стали единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие. Штаты сделали это во время Второй мировой войны, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
«Давайте не доводить не только до использования, но и даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано», — сказал президент России.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США считают, что на их плече «заснул боженька». Об этом рассказал Путин.
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