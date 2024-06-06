Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 24 0

Запад часто провоцирует Россию на такие разговоры.

Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Президент России Владимир Путин встретился с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум). Во время беседы он призвал мировое сообщество не доводить до угрозы использования ядерного оружия.

Лидер РФ ловко заметил, что в этом всегда обвиняют Россию, но многие сами поднимают эту тему при диалоге с официальными лицами страны.

«Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажите, что я махал ядерной дубинкой», — заявил Путин.

Глава России отметил, что эта тема «очень жестока». Он напомнил, что США стали единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие. Штаты сделали это во время Второй мировой войны, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

«Давайте не доводить не только до использования, но и даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано», — сказал президент России.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США считают, что на их плече «заснул боженька». Об этом рассказал Путин.

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