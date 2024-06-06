Почта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетности

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Почта России внедряет технологии VK для корпоративного управления

Почта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Компании заключили соглашение на полях ПМЭФ-2024.

Гендиректор Почты России Михаил Волков и глава VK Владимир Кириенко подписали соглашение о подключении логистического оператора к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Договор они заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3» и внутренними системами Почты. Это позволяет упростить контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России.

Компании также прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов Почты России. Они позволят повысить рентабельность инвестиций в айти-системы и упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах РФ.

Волков выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с VK, которое предоставит возможность оптимизировать и ускорить разные бизнес-процессы — от отчетности перед налоговыми органами до вопросов цифровой безопасности и управления Big Data («Большими данными». — Прим. ред.).

«Уверен, что технологии VK и экспертиза Почты России помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах», — подчеркнул Кириенко.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи ВКонтакте смогут записываться на услуги напрямую из соцсети. В частности, благодаря интеграции с YCLIENTS записаться в салоны красоты, медицинский центр или студию йоги можно, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй в соцсети.

Тема:
ПМЭФ 2024
6 июн
Замглавы Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ о поддержке туротрасли в Крыму
6 июн
«Никто не хочет мира»: Захарова об истинных стремлениях Запада в украинском конфликте
6 июн
Мурашко на ПМЭФ рассказал о пользе маркировки медицинских изделий
6 июн
Банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ
6 июн
«Несмотря на санкции»: названы три важнейшие задачи для экономики России
6 июн
РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия в работе над новыми технологиями
6 июн
«Главное — эффективно»: Силуанов рассказал, как правильно тратить деньги
6 июн
Банк «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве
6 июн
Вырвали из контекста: как Запад отреагировал на заявления Путина мировым СМИ
6 июн
Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Замглавы Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ о поддержке туротрасли в Крыму
12:41
«Комплексная задача»: школьные учебники в России хотят проверить на ошибки
12:35
«Никто не хочет мира»: Захарова об истинных стремлениях Запада в украинском конфликте
12:30
«Летел, сломя голову»: кто управлял трамваем, попавшим в страшную аварию в Кемерово
12:26
Мурашко на ПМЭФ рассказал о пользе маркировки медицинских изделий
12:19
Банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Только не квас: какая заправка для окрошки полезнее

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака