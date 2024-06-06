Почта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетности

Компании заключили соглашение на полях ПМЭФ-2024.

Гендиректор Почты России Михаил Волков и глава VK Владимир Кириенко подписали соглашение о подключении логистического оператора к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Договор они заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3» и внутренними системами Почты. Это позволяет упростить контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России.

Компании также прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов Почты России. Они позволят повысить рентабельность инвестиций в айти-системы и упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах РФ.

Волков выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с VK, которое предоставит возможность оптимизировать и ускорить разные бизнес-процессы — от отчетности перед налоговыми органами до вопросов цифровой безопасности и управления Big Data («Большими данными». — Прим. ред.).

«Уверен, что технологии VK и экспертиза Почты России помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах», — подчеркнул Кириенко.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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