«Почему так светло?»: Гость ПМЭФ из Нигерии впечатлился Белыми ночами Петербурга

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 184 0

Гость ПМЭФ-2024 из Нигерии впечатлился Белыми ночами Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2024

Валентин Тобечукву впервые посетил Россию и открыл для себя много нового.

Красота Белых ночей поразила гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) из Нигерии Валентина Тобечукву.

«Здесь все время светло. Я во вторник приехал, примерно в два ночи, было светло, как днем. Я все время задавался вопросом: „Почему так светло?“ Мне рассказали, что сейчас сезон белых ночей. В два ночи, в три утра… Часов до 11 вечера светло, а потом рассвет наступает уже часа в два утра…» — рассказал на эмоциях корреспонденту 5-tv.ru участник форума.

Тобечукву признался, что в Россию приехал впервые и открыл для себя много нового. В частности, еда. Например, на полях форума он не смог найти привычный для него рис, поэтому закусывает хлебом. В планах обязательно попробовать оливье, а также овощи, которых он не встречал у себя в стране.

«У нас овощи отличаются немного. У нас популярны шпинат, капуста, латук… Когда я сюда приехал, я встретил много незнакомых мне овощей, но мне понравилось!» — отметил Тобечукву.

По его словам, первый день ПМЭФ он провел очень продуктивно — познакомился со многими людьми, посмотрел немало стендов и ознакомился с интересными предложениями. Тобечукву подчеркивает, что в России люди очень теплые, гостеприимные и красивые.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивил первый день ПМЭФ-2024.

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