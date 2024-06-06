«Почему так светло?»: Гость ПМЭФ из Нигерии впечатлился Белыми ночами Петербурга
Гость ПМЭФ-2024 из Нигерии впечатлился Белыми ночами Петербурга
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Валентин Тобечукву впервые посетил Россию и открыл для себя много нового.
Красота Белых ночей поразила гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) из Нигерии Валентина Тобечукву.
«Здесь все время светло. Я во вторник приехал, примерно в два ночи, было светло, как днем. Я все время задавался вопросом: „Почему так светло?“ Мне рассказали, что сейчас сезон белых ночей. В два ночи, в три утра… Часов до 11 вечера светло, а потом рассвет наступает уже часа в два утра…» — рассказал на эмоциях корреспонденту 5-tv.ru участник форума.
Тобечукву признался, что в Россию приехал впервые и открыл для себя много нового. В частности, еда. Например, на полях форума он не смог найти привычный для него рис, поэтому закусывает хлебом. В планах обязательно попробовать оливье, а также овощи, которых он не встречал у себя в стране.
«У нас овощи отличаются немного. У нас популярны шпинат, капуста, латук… Когда я сюда приехал, я встретил много незнакомых мне овощей, но мне понравилось!» — отметил Тобечукву.
По его словам, первый день ПМЭФ он провел очень продуктивно — познакомился со многими людьми, посмотрел немало стендов и ознакомился с интересными предложениями. Тобечукву подчеркивает, что в России люди очень теплые, гостеприимные и красивые.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивил первый день ПМЭФ-2024.
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