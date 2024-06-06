Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума.

Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ», правительство Башкортостана и топливная компания «Ирбис-РБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Свои подписи в документе поставили заместитель председателя правления банка Александр Шаленков, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов и учредитель ТК «Ирбис-РБ» Роман Фатыхов.

Стороны договорились о совместной реализации инвестиционного проекта по развитию придорожного сервиса на территории Башкортостана. Речь идет о строительстве сети автозаправочных станций с сопутствующей инфраструктурой под брендом IRBIS в течение пяти лет, общий объем инвестиций которых составит более полутора миллиардов рублей.

Александр Шаленков отметил, что реализация проекта позволит создать в Башкортостане сотни новых рабочих мест и будет способствовать экономическому росту республики. Он добавил, что у банка «РОССИЯ» уже есть успешный опыт сотрудничества с этой компанией в Татарстане.

Рустам Муратов подчеркнул, что в Башкортостане большое значение как раз имеет направление придорожного сервиса. Через республику проходит три федеральные трассы с пропускной способностью от 20 до 45 тысяч автомобилей. Так что подписанное соглашение открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма в регионе.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Тема:
ПМЭФ 2024
6 июн
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
6 июн
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
6 июн
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
6 июн
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
«Будущее мира»: на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия»
6 июн
Повышенный интерес: как проходит второй день ПМЭФ-2024 в Петербурге
6 июн
Пушилин: освобождение Авдеевки позволило остановить оголтелые обстрелы Донецка
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Не только из-за соленого: какие продукты могут вызывать отечность
17:14
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
17:02
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
16:52
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
16:50
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
16:42
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Целенаправленно стрелял: что известно об убийстве мужчины на западе Москвы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака