Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ», правительство Башкортостана и топливная компания «Ирбис-РБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Свои подписи в документе поставили заместитель председателя правления банка Александр Шаленков, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов и учредитель ТК «Ирбис-РБ» Роман Фатыхов.

Стороны договорились о совместной реализации инвестиционного проекта по развитию придорожного сервиса на территории Башкортостана. Речь идет о строительстве сети автозаправочных станций с сопутствующей инфраструктурой под брендом IRBIS в течение пяти лет, общий объем инвестиций которых составит более полутора миллиардов рублей.

Александр Шаленков отметил, что реализация проекта позволит создать в Башкортостане сотни новых рабочих мест и будет способствовать экономическому росту республики. Он добавил, что у банка «РОССИЯ» уже есть успешный опыт сотрудничества с этой компанией в Татарстане.

Рустам Муратов подчеркнул, что в Башкортостане большое значение как раз имеет направление придорожного сервиса. Через республику проходит три федеральные трассы с пропускной способностью от 20 до 45 тысяч автомобилей. Так что подписанное соглашение открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма в регионе.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.