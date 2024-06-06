Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Соглашение было достигнуто на полях ПМЭФ-2024.

Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2024

Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Омской области и группа компаний «Титан» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение, подписанное председателем совета директоров банка Михаилом Клишиным, губернатором Омской области Виталием Хоценко и председателем совета директоров «Титана» Михаилом Сутягинским, направлено на развитие отечественной химической промышленности.

Документ закрепляет партнерство в сфере подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере малотоннажной химии на территории создаваемого в Омске индустриального парка «Флагман». Стороны будут взаимодействовать и оказывать поддержку в реализации проектов, целью которых является повышение уровня социально-экономического развития региона и развитие химической промышленности области и страны в целом.

По словам Михаила Клишина, одной из стратегических задач банка является поддержка программ импортозамещения, что, в свою очередь, можно назвать приоритетным вопросом для экономики РФ в условиях текущей внешнеэкономической конъюнктуры.

«Мы активно участвуем в реализации различных проектов ГК „Титан“ как в Омске, так и в других регионах, и планируем наращивать взаимодействие», — указал Клишин.

Михаил Сутягинский отметил, что «Титан» может полностью заместить на российском рынке дефицитные продукты химии высокого передела.

«В этом году мы создадим три опытно-промышленных производства — изофорона, метионина, полибутилентерефталата, а также промышленное производство полиизобутилена. Это соответствует национальным целям развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года в части обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков», — подчеркнул Сутягинский.

Стоит отметить, что в Омской области при участии ГК «Титан» создается крупнейший индустриальный парк, который обеспечит промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера региона. Якорным резидентом промышленной площадки выступит крупнейший производственный актив холдинга — «Омский каучук». Создание парка обеспечит благоприятные условия для размещения малых и средних предприятий, а также развития малотоннажной химии.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Тема:
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