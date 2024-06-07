Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Егора из Калининграда
Он страдает от крупноклеточной лимфомы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Егор из Калининграда.
Он страдает от крупноклеточной лимфомы. Чтобы избавить подростка от этого смертельно опасного заболевания, требуется пересадка стволовых клеток и иммунотерапия при помощи дорогостоящего препарата.
На это нужно два миллиона 100 тысяч рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму, и даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 262 тысячи 19 рублей. Большое вам спасибо!
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