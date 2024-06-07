Президент Владимир Путин начал выступление на ПМЭФ-2024

Выступление российского лидера является центральным событием Петербургского международного экономического форума.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседаении XXVII Петербургского международного экономического форума. Прямую трансляцию можно посмотреть на 5-tv.ru.
Выступление российского лидера является центральным событием ПМЭФ-2024, который проходит в «Экспоцентре». В этом году перед началом заседания был показан ролик о роли России в формировании миропорядка, а так же о важности многополярного мира. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами. Главная тема диалога на высшем уровне — многополярность современного мира.
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