Не мой уровень: Карина Нигай призналась, что ее бывший зарабатывал 50 тысяч рублей
Блогер Карина Нигай рассказала, что ее бывший парень зарабатывал 50 тысяч рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Блогер не скрывает, что ей нужно шесть миллионов рублей в месяц для комфортной жизни.
Эксперт в мире моды, стилист и блогер Карина Нигай поделилась подробностями своей личной жизни и призналась, что была в отношениях с молодым человеком, который зарабатывал 50 тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в одном из известных интернет-шоу.
По словам Карины, ее доходы значительно превышали заработок возлюбленного. Помимо этого, он жил со своей мамой.
«Учитывая то, на каком уровне финансовом нахожусь я, он сильно меньше меня зарабатывал», — отметила блогер.
Она также рассказала, что помогала своему бывшему молодому человеку повысить уровень жизни и увеличить его доходы. Нигай удалось достичь поставленных целей, но вскоре отношения распались. Причину разрыва знаменитость предпочла не озвучивать.
Карина не скрывает, что ей необходимо около шести миллионов рублей в месяц для комфортной жизни. Она тратит деньги не только на себя, но и на своих родных. Блогер не жалеет заработанных денег на сына и родителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом.
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