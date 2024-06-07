Банк «РОССИЯ» обсудил сферы развития сотрудничества с Тульской областью

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» намерен расширять сотрудничество с Тульской областью в разных сферах, перспективы этого развития представители банка обсудили с правительством региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В рабочей встрече приняли участие председатель Совета директоров АБ «РОССИЯ» Михаил Клишин, заместитель председателя правления банка Александр Шаленков и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

На встрече речь, в частности, зашла об участии Банка «РОССИЯ» в финансировании закупок общественного транспорта для муниципалитетов региона у белорусских производителей в рамках льготной программы, которую предоставляет правительство Белоруссии. Также финансовое учреждение намерено взаимодействовать с предприятиями Тульской области в рамках программ Фонда развития промышленности РФ.

Кроме того, Банк «РОССИЯ» поделился с руководством Тульской области опытом реализации в ряде регионов проекта по внедрению Единого платежного документа, упрощающего оплату услуг ЖКХ для населения. Подобный проект имеет актуальность и для Тульской области. Также были обрисованы и перспективы участия банка в проектах Корпорации развития Тульской области. Отмечается, что банк уже много лет сотрудничает с правительством и предприятиями региона, принимая активное участие в инвестиционных, социальных проектах и развитии инфраструктуры.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.