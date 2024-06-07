На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Интеллектуальным партнером этого проекта стало ФМБА.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Торжественное открытие пространства «Здоровое общество» состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Отмечается, что ФМБА является интеллектуальным партнером проекта «Здоровое общество» на ПМЭФ. В церемонии открытия, в том числе приняли участие руководитель агентства Вероника Скворцова, глава Минздрава Михаил Мурашко, а возглавила делегацию заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мы чрезвычайно рады, что биомедицинские технологии и их развитие становятся опорой и основной движущей силой в увеличении продолжительности жизни человека, открытии дополнительных ресурсов организма человека, его тела, когнитивной сферы», — заявила Скворцова.

Вместе с тем Мурашко рассказал о запланированных активностях совместно с площадкой «Здоровое общество». По словам министра, они направлены как на внутреннего потребителя медорганизаций и россиян, так и на продвижение инициатив за рубежом.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета.

Тема:
ПМЭФ 2024
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На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»

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