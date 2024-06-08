На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Глава Минцифры Шадаев: технологию GPT начали тестировать на «Госуслугах»

На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Тема:
ПМЭФ 2024

Когда будут представлены результаты?

Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на интернет-портале «Госуслуги». Такое заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума.

«Да, мы тестируем две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шадаев добавил, что результаты тестирования технологии планируется представить в сентябре.

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В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024 он также заявил о смещении центра экономического развития страны.

Тема:
ПМЭФ 2024
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