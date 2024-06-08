«Ни с кем»: Захарова заявила, что РФ не отказывалась от диалога с ядерными державами

Захарова: РФ никогда не прекращала диалог с ядерными державами
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Официальный представитель МИД России выступила в кулуарах ПМЭФ-2024.
Россия никогда не отказывалась от обмена мнениями, диалога с другими ядерными державами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы диалог никакой ни с кем не прекращали. Не мы обрывали связи. Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы», — сказала дипломат РИА Новости.
Москва всегда декларировала, что даже в наисложнейших ситуациях есть место для диалога. РФ никогда от него не отказывалась, ведь это часть ее внешнедипломатической концепции.
Таким образом Захарова прокомментировала призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к ядерным державам вернуться к диалогу. Дипломат подчеркнула, что ему следует с таким требованием обратиться к тем, кто намеренно отказался от контактов по ядерному сдерживанию.
Вместе с тем Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Джо Байденом новых указаний относительно условий применения ядерного оружия. В них говорится, что Вашингтон должен наращивает сдерживание РФ, Китая и Северной Кореи одновременно. Штаты намерены разрабатывать ядерное оружие для вывода на орбиту, а это тогда явно нарушит Договор о космосе.
Захарова подчеркнула, что такое решение связано с заявлением президента России Владимира Путина о наличии ядерной доктрины, соответствующих арсеналов.
«Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», — сказала дипломат.
XXVII Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Свое заявление российский лидер сделал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
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