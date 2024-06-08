«Хотят участвовать в успехе России»: почти тысячу соглашений заключили на ПМЭФ

На ПМЭФ-2024 подписали 982 соглашения
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Сумма достигнутых договоренностей составляет 6,4 триллиона рублей.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заключили 982 соглашения. Общая их сумма составила 6,4 триллиона рублей. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
«В мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тысячи участников из 139 стран мира. Такое впечатление, что все хотят участвовать в успехе России», — рассказал Кобяков.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сорокин на ПМЭФ назвал энергетику одним из основных драйверов экономики.
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