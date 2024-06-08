Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Традиционно мероприятие примет кампус Дальневосточного федерального университета.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Восточный экономический форум (ВЭФ-2024) пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Приглашаем всех принять участие в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке», — сказал он.

Традиционно ВЭФ состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета.

В Северной столице проходит заключительный день XXVII Петербургского международного экономического форума. Всего в мероприятиях ПМЭФ приняли участие свыше 21 тысячи человек из 139 стран. В этом году основной темой форума стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

С 2006 года ПМЭФ проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полях ПМЭФ заключили 982 соглашения на общую сумму 6,4 триллиона рублей.

Тема:
ПМЭФ 2024
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