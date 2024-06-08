В Совфеде назвали расплывчатым ответ ОБСЕ на призыв осудить убийство военкора Еремина

Организация, по всей видимости, намерена бездействовать в отношении Украины.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дала расплывчатый ответ на призыв России осудить убийство в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Москва получила два ответа из ОБСЕ. В частности, один из них от генсекретаря Хельги Шмид, второй — от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Ребейры. В письмах говорится, что в ОБСЕ уделяют большое внимание защите свободы слова и прав журналистов.

«Но Россия является членом ОБСЕ, поэтому оставить без внимания наши обращения они не могли. И ответы были, но ответы намеренно расплывчатые — такие, которые как бы показывают, что ОБСЕ реальной ответственности на себя брать не хочет за это», — сказал он.

Как отметил Пушков, эти ответы сигнализируют о том, что ОБСЕ не будет воздействовать на киевский режим. По его словам, организация отказалась от обязательств защищать российских журналистов. Такое поведение ОБСЕ вызывает сожаление.

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации во время подготовки репортажа. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник. Семен скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил Семена Еремина Орденом Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Балашихе открыли мурал в память о военкоре Еремине.