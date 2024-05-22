«Сила в правде»: в Балашихе открыли мурал в память о военкоре Еремине

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 184 0

В Балашихе открыли мурал в память о Сергее Бодрове и военкоре Еремине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

Как выглядит граффити?

В подмосковной Балашихе состоялось торжественное открытие граффити «Сила в правде» в память о погибшем корреспонденте «Известий» Семене Еремине. 5-tv.ru поделился эксклюзивными кадрами с мероприятия.

На изображении можно увидеть самого военкора вместе с героем популярного фильма «Брат». Именно из этого фильма была взята фраза «Сила в правде», которая как никогда актуальна в нынешних реалиях. Главный посыл данной работы — увековечить память тех, кто «отдал свою жизнь в борьбе за правду». Одним из таких людей и был Семен Еремин.

«Сила в правде, в правде о подвиге нашего героического народа, наших родных и близких людей, подарившим нам жизнь в годы Великой Победы. Сегодня, во время проведения специальной военной операции, внуки и правнуки великих победителей с оружием в руках отстаивают эту правду. Правду о подвиге, правду о сохранении нашей истории», — сказал Герой Российской Федерации Александр Головашкин.

Известно, что данное граффити создавалось три дня. Художник несколько раз переделывал работу, пытаясь уловить портретное сходство.

Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде призвали международные организации осудить убийство военкора Еремина.

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