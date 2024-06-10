«Как рождественская елка»: в США рассказали о предложении, от которого «засиял» Зеленский
Сенатор США Грэм*: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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О какой конкретно инициативе идет речь?
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* призвал власти Соединенных Штатов признать Россию государством — спонсором терроризма и конфисковать ее активы. Услышав такое предложение, глава киевского режима Владимир Зеленский «засиял, как елка». Об этом Грэм заявил в интервью CBS.
«У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка», — сказал он.
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Кроме того, Вашингтон не намерен отдавать Москве полезные ископаемые, которыми располагает Киев. Как отметил Грэм, эти запасы оцениваются в триллионы долларов. Также сенатор заявил, что Украина станет «лучшим деловым партнером» США, если Штаты помогут ей.
«И важнейшие природные активы на 10-12 триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину и Китаю», — добавил Грэм.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине конфисковали якобы российские активы почти на миллиард долларов. Среди них оказались вертолет Bell-427, а также самолет Gulfstream G650.
* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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