На Украине конфисковали якобы российские активы почти на миллиард долларов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд

На Украине конфисковали якобы российские активы почти на миллиард долларов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Среди них оказались вертолет Bell-427, а также самолет Gulfstream G650.

Полиция Украины арестовала активы, которые якобы были связаны с РФ, на сумму 38 миллиардов гривен. Это почти один миллиард долларов или 83 миллиарда российских рублей.

Об этом рассказал в интервью с «РБК Украина» начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Оказывается, среди активов арестовали вертолет Bell-427 и самолет Gulfstream G650. Также обнаружили 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых пулемета.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 миллиардов гривен. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных сил», — отметил Рубель.

С начала спецоперации в 2022 году украинские власти проводят арест активов российских компаний и бизнесменов. В 2023 году сумма задержанных средств оказалась более 17 миллиардов гривен. Данные действия в Кремле называют незаконными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Эстонии Алар Карин подписал закон, который позволяет использовать замороженные активы России для помощи Украины.

Тема:
Спецоперация
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