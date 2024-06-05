На Украине конфисковали якобы российские активы почти на миллиард долларов
В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Среди них оказались вертолет Bell-427, а также самолет Gulfstream G650.
Полиция Украины арестовала активы, которые якобы были связаны с РФ, на сумму 38 миллиардов гривен. Это почти один миллиард долларов или 83 миллиарда российских рублей.
Об этом рассказал в интервью с «РБК Украина» начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
Оказывается, среди активов арестовали вертолет Bell-427 и самолет Gulfstream G650. Также обнаружили 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых пулемета.
«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 миллиардов гривен. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных сил», — отметил Рубель.
С начала спецоперации в 2022 году украинские власти проводят арест активов российских компаний и бизнесменов. В 2023 году сумма задержанных средств оказалась более 17 миллиардов гривен. Данные действия в Кремле называют незаконными.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Эстонии Алар Карин подписал закон, который позволяет использовать замороженные активы России для помощи Украины.
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