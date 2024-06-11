Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки дали концерт в Париже

Концерт «Посольство мастерства» с участием молодых солистов Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина прошел в Париже. Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества.

Программа концерта была посвящена Дню России и приурочена к юбилеям великих русских композиторов: 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

В исполнении лауреатов международных конкурсов Арсении Сибилевой (скрипка) и Тимофея Доли (фортепиано) прозвучали сочинения Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Глазунова и Цимбалиста.

Открыла программу Песня Индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко». Работу над оперой композитор закончил осенью 1896 года, а премьера состоялась через год на сцене московской частной оперы Саввы Мамонтова.

Далее в концерте прозвучало Большое адажио из балета «Раймонда» Александра Глазунова — композитора, который вошел в историю музыки, прежде всего, как автор выдающихся балетов и инструментальных сочинений.

Скрипичную часть программы украсила блестящая салонная пьеса «Экспромт» для скрипки и фортепиано Милия Балакирева — единственное произведение композитора, посвященное скрипке.

Также парижская публика услышала миниатюру Петра Чайковского «Размышление» из сборника «Воспоминание о дорогом месте» — самого популярного среди скрипичных сочинений композитора.

Затем в программе прозвучал «Гопак» — фрагмент оперы Мусоргского по повести Гоголя «Сорочинская ярмарка» в переложении Сергея Рахманинова для скрипки и фортепиано.

Наконец, к удовольствию искушенных слушателей пианист Доля исполнил знаменитые «Картинки с выставки» Мусоргского — программный цикл, посвященный памяти друга композитора, художника Виктора Гартмана. Цикл считается самым значительным фортепианным сочинением Мусоргского, написанным им ровно 150 лет назад.

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