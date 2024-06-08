Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Люксембурге

В Русском доме в Люксембурге состоялся концерт «Посольство мастерства», приуроченный ко Дню России. На сцене выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста РФ, виолончелиста Сергея Ролдугина. Мероприятие было организовано при помощи представительства Россотрудничества.

Солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов — скрипачка Арсения Сибилева, арфистка Екатерина Дворецкая и пианист Тимофей Доля исполнили шедевры на сцене Русского дома.

Программу открыл признанный шедевр мировой оперной классики «Рассвет на Москва-реке» — увертюра к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина». Композитор работал над ней восемь лет, но не успел закончить. Также прозвучала тема любви из симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шехерезада».

В программе прозвучало Большое адажио из балета композитора Александра Глазунова «Раймонд». Эта работа была первым балетным опытом творца, она стала триумфом автора. Впервые балет «Раймонд» был представлен в 1898 году в Мариинском театре. В 2024-м Большое адажио прозвучало в переложении для скрипки и фортепиано Ефрема Цимбалиста.

Салонной пьесой «Экспромт» пианиста-виртуоза, известного композитора и дирижера Милия Балакирева также смогли насладиться гости Русского дома. Автор при жизни написал оркестровые, фортепианные, вокальные сочинения. Пьесу «Экспромт» Балакирев написал для скрипки и фортепиано.

Лирическая пьеса «Мелодия композитора Петра Чайковского тоже прозвучала на мероприятии по случаю Дня России. Эта работа является третьей в сборнике для скрипки «Воспоминание о дорогом месте», созданном в мае 1878 года. Также гости насладились концертным Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано — трудом, написанным Чайковским в 1877-м. Сочинения исполнили Арсения Сибилева и Тимофей Доля.

Вместе с тем посетителям посчастливилось насладиться фортепианными транскрипциями композитора Сергея Прокофьева: Народный танец — Сцена — Менуэт — Джульетта-девочка — Маски — Монтекки и Капулетти (танец рыцарей) — Меркуцио — Танец антильских девушек — Ромео и Джульетта перед разлукой. Эти труды — признанный шедевр XX века. В 1936 году Прокофьев создал симфонические сюиты на основе «Ромео и Джульетты», а потом еще и деть фортепианных пьес-транскрипций, повторяющих номера балеты, его образы и сюжетную линию. Труды Прокофьева исполнил Тимофей Доля.