День России: как будем отдыхать и в чем суть праздника

Вспоминаем, какое важное событие в истории страны послужило поводом для торжеств.

В 2024 году День России — 12 июня — выпадает на среду. Традиционно в этот день организуется множество праздничных мероприятий, фестивалей и соревнований. Как россияне будут отдыхать и в чем суть праздника, напомнило издание URA.RU.

Так, в июне 2024 года россияне отдыхают в соответствии с производственным календарем, который предусматривает следующий график:

10 июня — рабочий день;

11 июня — сокращенный рабочий день;

12 июня — День России, выходной.

История праздника

День России отмечается в честь Декларации о суверенитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года. Документ закрепил равные права для всех политических сил, определил принципы разделения властей и верховенство Конституции РСФСР.

За принятие Декларации высказались 907 депутатов, 13 были против, девять воздержались. После это председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал документ.

Праздничным днем 12 июня официально стал в 1992 году под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете». Однако это имя не прижилось и неофициально праздник стали называть «Днем независимости России». Отмечать же его начали только в 1995 году.

Тогда в Кремле состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992 и 1993 годах государственных наград. В торжественной обстановке их получили ученые и деятели культуры и искусства. С тех пор эта традиция остается неизменной.

Свое нынешнее название — «День России» — праздник получил в 1998 году по предложению Ельцина, на тот момент президента страны. Новое название закрепили Трудовом кодексе 2002 года.

День России посвящен суверенитету и единству разных народов страны. Праздник торжественно отмечается во всех регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики спрогнозировали «мегаливень» в Москве в День России 12 июня.