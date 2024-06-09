Синоптики спрогнозировали «мегаливень» в Москве в День России

Мегаливень ожидается в Москве в День России
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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В этот день может выпасть до половины июньской нормы осадков.
Интенсивные осадки в столичном регионе спрогнозировали синоптики центра погоды «Фобос» в День России.
«Если в понедельник на столицу прольется не более шести миллиметров дождя, то 11 июня прогнозируется 21 миллиметр небесной влаги, а в среду ожидается залповый „мегаливень“ интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы», — сказано в Telegram-канале проекта «Метеовести» центра погоды «Фобос».
Уточняется, что пик проливного дождя ожидается с 15:00 до 21:00. Кроме того, синоптики предупредили о вероятности серьезных подтоплений в городе. По словам синоптиков, за всю новейшую историю страны такого количества осадков еще зафиксировано не было в День России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва приходит в себя после тропического ливня. Под воду стали уходить переходы, тротуары и подъезды домов.
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