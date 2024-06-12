Эффектно и с юмором! Легостаев порвал грелку в честь Дня России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 27 0

Константин Легостаев поздравил россиян с Днем России на фоне Красной Площади

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
День России

Музыкант наглядно показал, что лучше с ним соглашаться.

Певец и композитор Константин Легостаев эффектно поздравил россиян с Днем России. Оригинальное видеопоздравление публикует 5-tv.ru.

«Я с огромной радостью хочу поздравить всех вас с Днем нашей великой Родины, с Днем России! Любите и уважайте культуру и историю нашей великой страны», — торжественно поздравил россиян музыкант на фоне Красной Площади.

Креативный артист подчеркнул, что с теми, кто с ним не согласен, он будет поступать так, как показал на видео. А именно порвет, как Тузик грелку. Именно это Легостаев блистательно продемонстрировал, раздув и лопнув самую настоящую розовую грелку.

С каждым годом День России приобретает все большую значимость для жителей государства. Праздник символизирует такие важные ценности, как любовь к Родине, чувство патриотизма и единение народа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что космонавты поздравили соотечественников с Днем России прямо с орбиты.

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