Эффектно и с юмором! Легостаев порвал грелку в честь Дня России
Константин Легостаев поздравил россиян с Днем России на фоне Красной Площади
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Музыкант наглядно показал, что лучше с ним соглашаться.
Певец и композитор Константин Легостаев эффектно поздравил россиян с Днем России. Оригинальное видеопоздравление публикует 5-tv.ru.
«Я с огромной радостью хочу поздравить всех вас с Днем нашей великой Родины, с Днем России! Любите и уважайте культуру и историю нашей великой страны», — торжественно поздравил россиян музыкант на фоне Красной Площади.
Креативный артист подчеркнул, что с теми, кто с ним не согласен, он будет поступать так, как показал на видео. А именно порвет, как Тузик грелку. Именно это Легостаев блистательно продемонстрировал, раздув и лопнув самую настоящую розовую грелку.
С каждым годом День России приобретает все большую значимость для жителей государства. Праздник символизирует такие важные ценности, как любовь к Родине, чувство патриотизма и единение народа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что космонавты поздравили соотечественников с Днем России прямо с орбиты.
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