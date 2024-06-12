Космонавты поздравили соотечественников с Днем России прямо с орбиты

С высоты 400 километров от Земли к россиянам обратились Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.
Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru
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Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили соотечественников с Днем России прямо с орбиты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос», опубликовавший видео.
«Из космоса отлично видно, как прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь», — напомнил Александр Гребенкин.
Николай Чуб, ловко поймав летящий к нему в невесомости микрофон, заявил, что космонавты счастливы представлять Россию в космосе и работать на благо страны.
«Любовь к Родине — это то, что объединяет нас всех. От каждого зависит, будет ли наша Россия успешной, удобной для жизни и процветающей», — добавил космонавт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Кононенко первым в мире провел 1000 суток в космосе.
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