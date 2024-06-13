Давление, наказания и угрозы: как россиянин Андрей Козлов выживал в плену ХАМАС
Семья спасенного россиянина рассказала об услових его содержания в плену ХАМАС
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
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Мужчине пришлось пережить многое, но теперь он воссоединился с семьей.
Россиянин Андрей Козлов находился в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, но Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось спасти его. За эти месяцы в неволе он пережил издевательства и психологическое давление. Об этом рассказали члены его семьи агентству РИА Новости.
«Его подвергали психологическому давлению и его многократно наказывали. Факт того, что он россиянин, не помог ему. Речь идет не о физических наказаниях. К примеру, его запирали в ванной комнате за то, что он не стучал, когда заканчивал [мыться]. Его много подвергали унижениям. Ему, например, угрожали смертью, а на следующий день говорили, что любят его. Они проделывали с ним много трюков», — рассказала девушка Козлова Дженнифер.
Она добавила, что боевики ХАМАС не разрешали мужчине связаться с родственниками. При этом пленный пытался сообщить семье, что он жив.
Отец Козлова Михаил сообщил, что похитители ограничивали перемещения Козлова, связывая ему руки и ноги. Освобожденный из плена рассказывал отцу, что в какой-то момент боевики стали связывать ему руки спереди, а не за спиной. Так он мог хотя бы есть и пить.
Младший брат Андрея Дмитрий сообщил агентству, что боевики подвергали мужчину психологическому и физическому насилию. Последнее они старались делать так, чтобы не оставить следов.
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* — организация запрещена в РФ
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