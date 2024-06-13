Гаубица «Мста-СМ2» против вражеской РСЗО. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как гаубица «Мста-СМ2» уничтожила РСЗО «Град» ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчет 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «Мста- СМ2» группировки войск «Запад» уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня «Град» на окраине населенного пункта Ямполь в Донецкой области Украины.
Украинское оружие было обнаружено с помощью разведывательного дрона. Из РСЗО террористы вели обрел российских позиций. После окончания работы расчет попытался скрыться, но не вышло.
Российская артиллерия уже получила координаты противника и нанесла удар в момент, когда он пытался замаскировать свое орудие в лесном массиве. Расчет «Мста-СМ2» всего с нескольких выстрелов поразил боевую машину врага вместе с экипажем.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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