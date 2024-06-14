Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки дали концерт в Брюсселе

Концерт «Посольство мастерства» с участием молодых и талантливых солистов Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина прошел в Брюсселе. Российские солисты выступили с программой, посвященной Дню России. Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества.

Программу концерта открыло произведение композитора Петра Чайковского — «Pezzo Capriccioso». Одна из самых известных инструментальных пьес была написана в августе 1887 года всего за одну неделю. Она прозвучала в исполнении лауреатов международных конкурсов Григория Филипченко (виолончель) и Анастасии Ключеревой (фортепиано).

Далее зрители услышали одно из самых узнаваемых произведений Сергея Рахманинова «Вокализ», ставшее музыкальным символом России во всем мире. Глубокая печаль, пронзительная нежность, поразительная широта этой музыки рождают образы бескрайних русских просторов. Произведение прозвучало в исполнении Азалии Ногмановой (флейта) и Анастасии Ключеревой (фортепиано).

Музыканты также исполнили вариацию на песню «Красный сарафан» для флейты и фортепиано советского флейтиста и педагога Никола Платонова и трогательную мелодию Александра Алябьева под названием «Соловей».

Фортепианный блок вечера открыла «Тема с вариациями фа мажор» Чайковского. В данной пьесе, написанной в 1873 году, отразились лучшие черты раннего творчества композитора и его самобытного стиля.

Брюссельская публика также услышала переложение «Концертной сюиты» для фортепиано, написанное выдающимся интерпретатором музыки Чайковского, пианистом Михаилом Плетневым.

В финале вечера была исполнения виртуозная пьеса Милия Балакирева — восточная фантазия «Исламей», написанная в 1869 году. Побывав на Кавказе, композитор увлекся местным фольклором, особенно его привлекла танцевальная мелодия (разновидность лезгинки) под названием «Исламей». Этот энергичный танцевальный наигрыш и вдохновил Балакирева на создание сочинения.

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