«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался пеерспать с Бузовой

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 9 0

Дмитрий Тарасов заявил о нежелании заниматься сексом с Ольгой Бузовой

«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался пеерспать с Бузовой

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Спортсмена застали врасплох.

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, заявил о нежелании вступать с ней в интимные отношения. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в рамках развлекательного шоу на YouTube.

Журналистка Алена Жигалова предложила Тарасову поиграть в игру. Она попросила его решить — хочет ли он переспать с бывшей супругой.

«Не хочу спать с ней, ни с кем не хочу. Сейчас не хочу. Ее поцелуем в щечку», — высказался бывший футболист.

По его словам, сейчас он счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко, которая, поговаривали, была причиной их расставания с Бузовой. Тарасов заявил, что не хочет отношений с другими девушками.

Примечательно, что сама Бузова тоже становилась гостью программы Жигаловой и отвечала на подобный вопрос. Она от экс-супрга открещиваться не стала, а сказала, что между ними уже что-то было и, чисто гипотетически, это можно было бы повторить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Виктория Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова. По ее словам, бывшие супруги не сошлись в своих жизненных приоритетах.

Тема:
Ольга Бузова
10 июн
«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой
8 июн
«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
7 июн
С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков
7 июн
«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
6 июн
Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
4 июн
«Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
3 июн
«Я несу любовь и добро»: Бузова оправдалась за скандальный наряд в Уфе
3 июн
«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
3 июн
Бузова сделала признание после поцелуя с Давой: «Больше ничего не чувствую»
3 июн
«В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей
+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался пеерспать с Бузовой
0:38
Глава «Росатома» заявил о стремлении многих стран сотрудничать с Россией: «Мы единственные»
0:18
С лапшой, но без спагетти: как проходит саммит «Большой семерки» в Италии
23:58
«Мы оживаем»: психолог рассказала о влиянии путешествий на организм человека
23:40
Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников
23:22
«Зимой»: Порошенко предрек Украине энергетическую катастрофу

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака