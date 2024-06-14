«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался пеерспать с Бузовой
Дмитрий Тарасов заявил о нежелании заниматься сексом с Ольгой Бузовой
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Спортсмена застали врасплох.
Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, заявил о нежелании вступать с ней в интимные отношения. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в рамках развлекательного шоу на YouTube.
Журналистка Алена Жигалова предложила Тарасову поиграть в игру. Она попросила его решить — хочет ли он переспать с бывшей супругой.
«Не хочу спать с ней, ни с кем не хочу. Сейчас не хочу. Ее поцелуем в щечку», — высказался бывший футболист.
По его словам, сейчас он счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко, которая, поговаривали, была причиной их расставания с Бузовой. Тарасов заявил, что не хочет отношений с другими девушками.
Примечательно, что сама Бузова тоже становилась гостью программы Жигаловой и отвечала на подобный вопрос. Она от экс-супрга открещиваться не стала, а сказала, что между ними уже что-то было и, чисто гипотетически, это можно было бы повторить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Виктория Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова. По ее словам, бывшие супруги не сошлись в своих жизненных приоритетах.
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