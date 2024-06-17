На Украине пообещали «жесткую реакцию» организаторам тренинга в Одессе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 98 0

На Украине пообещали наказать организаторов тренинга в Одессе

На Украине пообещали «жесткую реакцию» организаторам тренинга в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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По мнению властей, это действие нарушило Уголовный кодекс страны.

После скандала на бизнес-тренинге в Одессе, причиной которого стало использование русского языка одним из участников, уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что устроит «жесткую реакцию» организаторам. Об этом омбудсмен рассказал в своем личном блоге.

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — подчеркнул он.

По словам Креминя, организаторы нарушили сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, поскольку не обеспечили право на распространение информации на государственном языке.

Инцидент произошел 16 июня в Одессе. Спикер на одном из бизнес-тренингов говорил на русском языке. Несколько участников из зала потребовали, чтобы он перешел на украинский, но тот отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жительница Львовской области обратилась в Службу безопасности Украины с информацией о деятельности своего мужа, который якобы поддерживал связи с российскими спецслужбами.

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