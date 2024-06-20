На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима

Эфирная новость 246

У подростка врожденный порок сердца редкой формы. Мальчику срочно нужен клапан на легочную артерию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Наша помощь нужна 14-ти летнему Максиму Куковенкову. У подростка редкий врожденный порок сердца. Ему уже поставили на легочную артерию клапан. Но сейчас состояние мальчика резко ухудшается, и требуется новый клапан. Семье Максима на операцию не хватает более трех миллионов рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код, который вы видите на экране.

Максим обожает кататься на самокате. Но теперь на любимой площадке он появляется все реже, и через каждые несколько минут ему нужно останавливаться и отдыхать. Из-за проблем с сердцем даже от небольшой физической нагрузки он начал быстро уставать, появляется одышка. Об участии в соревнованиях наравне с другими мальчишками, о чем Максим давно мечтает, пока не может быть и речи.

Транспозиция магистральных сосудов, стеноз легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки. Из-за такого редкого и очень сложного порока сердца первые же дни жизни Максим провел в реанимации. А когда немного подрос, его прооперировали.

Хирургам удалось переподключить артерии, которые располагались неправильно, и тогда Максим стал почти как все здоровые дети. Даже начал ходить на тренировки по баскетболу и вместе с папой заниматься спортивными единоборствами. Но сейчас это в прошлом, потому что работа сердца внезапно ухудшилась.

Проблема в клапане легочной артерии. Из-за того, что Максим вырос, а значит, и сердце увеличилось в размерах, прежний клапан, который ему поставили хирурги, уже не справляется с нагрузкой. Нужен новый. Без него мальчику не выжить. Сердце будет работать все хуже и в конце концов перестанет биться совсем.

«Операцию нужно сделать как можно скорее, потому что ему в любой момент может стать плохо. И учитывая, что он уже взрослый, я не всегда нахожусь с ним рядом. Крайне опасно, если это где-то случится вне дома, где не будет людей, которые смогут сразу ему помочь. За ним нужно постоянно наблюдать. И даже ночью, когда он спит, я прихожу и слушаю, как он дышит», — со слезами на глазах говорит Екатерина Куковенкова, мама Максима.

В случае Максима замена клапана — это не стандартная операция, потому что ситуацию осложняет еще и стеноз — сужение артерии. Но если все получится — а шансы очень высоки, говорят врачи, — то болезнь отступит, уже навсегда.

«Снимутся явления сердечной недостаточности, уйдет угроза жизни ребенка. Он не будет себя чувствовать ущемленным в чем-то — вот другие могут, я не могу. У него этого не будет. Он будет заниматься тем, что он хочет», — объясняет врач-кардиолог Николай Федотов.

Часть средств на операцию семье удалось собрать. Но нужно еще 3 730 000 рублей, чтобы Максим был здоровым и смог прожить долгую, счастливую жизнь.

Помочь Максиму можно прямо сейчас. И тогда его мечты — окончить школу на отлично, стать специалистом в сфере IT и выиграть свои первые в жизни соревнования по трюкам на самокате — непременно сбудутся.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Максиму, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Большое спасибо!

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