Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 510 0

Меликов: более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Нападение на полицию в Дагестане

О погибших силовиках и мирных жителях Махачкалы и Дербента рассказал глава региона Сергей Меликов.

Более 15 полицейских погибли в ходе терактов в Дагестане 23 июня. Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Сергей Меликов. Он подчеркнул, что именно силовики стали первым щитом между людьми и бандитами, атаковавшими церкви в Махачкале и Дербенте в День Святой троицы.

«Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак. Ценой своей жизни… Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты… Среди них отец Николай. Священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте», — сказал Меликов.

По словам главы региона, подобные атаки являются посягательством на многонациональное единство и конфессиональную неразделимость России. Это попытка расколоть общество, но разделу не бывать, подчеркнул он. Со всех уголков страны от представителей органов власти и простых граждан он получил «огромное количество слов поддержки», что говорит о бесполезности жестоких акций террористов. Поддерживают люди и правоохранителей, стоящих сегодня на линии огня.

«На этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах завершена, шестеро бандитов ликвидированы. Будут проводиться последующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выяснения всех участников этих спящих ячеек, которые безусловно подготавливались, в том числе из-за рубежа», — добавил Меликов.

Вечером 23 июня неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они стреляли по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви, все храмы были подожжены.

В республике действует режим контртеррористической операции и план «Перехват» для поимки злоумышленников. Известно о нейтрализации пяти бандитов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — двое его сыновей участвовали в атаках в Махачкале.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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