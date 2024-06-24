Новая традиция: как прошли «Алые паруса» в Мариуполе

В городе-побратиме Санкт-Петербурга праздник всех выпускников состоялся уже третий год подряд.

В Мариуполе прошел самый долгожданный праздник всех выпускников — «Алые паруса». В торжественных мероприятиях приняли участие более 250 вчерашних школьников. Для них выступили певцы, танцевальные и вокальные ансамбли, а также диджей.

Выпускники в Мариуполе своими глазами увидели уникальное световое шоу, оборудование для которого готовили несколько дней. А центральным событием праздника стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами.

Праздник для мариупольских выпускников провели при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Санкт-Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

«Алые паруса» проходят в Мариуполе с 2022 года. Тогда город стал побратимом Северной столицы, для которой легендарный праздник выпускников стал уже традицией.

В этом году Санкт-Петербург готовится принять лучших учеников страны на «Алых парусах» 28 июня. Праздник после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.