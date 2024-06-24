Пожар в синагоге в Дербенте полностью ликвидирован

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 135 0

Выгорело левое крыло строения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Нападение на полицию в Дагестане

Возгорание в синагоге, попавшей под атаку террористов в дагестанском городе Дербент, полностью ликвидировано. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Сильнее всего пострадало левое крыло строения — его часть выгорела полностью. В здании отсутствуют окна, на фасаде образовалась копоть. Около синагоги лежит большое количество обломков кирпичей.

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

Как рассказал Сергей Меликов в своем видеообращении, в ходе теракта погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько мирных жителей. В числе жертв также охранник одного из храмов и священник.

В республике действует режим контртеррористической операции. Нейтрализовано было пять боевиков, продолжаются поиски всех причастных к подготовке и исполнению преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь погибшего в Дербенте священника рассказала про перестрелку в церкви.

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