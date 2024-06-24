Дочь погибшего в Дербенте священника рассказала про перестрелку в церкви

Террористы убили отца Николая Котельникова выстрелом в голову.

Дочь погибшего в Дербенте священника, отца Николая Котельникова, Ольга Лобова, рассказала 5-tv.ru о перестрелке в церкви. По ее словам, все происходило на глазах ее мамы Валентины.

Супруга, теперь уже вдова батюшки, подтвердила, что ей пришлось наблюдать ужасную сцену. Информация о гибели настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Николая официально подтвердилась накануне, в день теракта.

«Все, что я знаю, что два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — сказала Лобова.

Вечером 23 июня неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, после чего скрылись на белом Volkswagen Polo. В Махачкале были обстреляны пост ДПС и церковь. Погибли мирные жители, правоохранители, священник и охранник храма.

В республике объявлен режим контртеррористической операции и план «Перехват» для поимки злоумышленников. Нейтрализовано было пять боевиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, в доме чиновника проводится обыск, сам он дает показания — двое его сыновей, по информации источника 5-tv.ru, участвовали в атаках в Махачкале.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после теракта в Дагестане.