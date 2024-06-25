«Ход Байдена»: как освобождение Ассанжа повлияет на выборы в США

Политолог Беляков: освобождение Ассанжа не повлияет на выборы в США
Фото, видео: Reuters / Hannah McKay; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист вышел из тюрьмы благодаря данным разведки.
Австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Это может повлиять на выборы главы государства в США. Политолог Вячеслав Беляков объяснил изданию 5-tv.ru, может ли освобождение Ассанжа сыграть кому-то на руку в президентской гонке в Штатах.
Эксперт отметил, вряд ли за этим стоит нынешние руководство США. Скорее всего освобождение журналиста — это заслуга разведывательных ведомств, которые заключили сделку с Ассанжем.
«Я не думаю, что это предвыборный ход Байдена по одной простой причине. Американцы внутри страны не очень сильно следят за внешним контуром на самом деле. Им важнее их внутренние проблемы в рамках президентской кампании, в том числе», — объяснил Беляков.
Однако, если из Ассанжа удалось вытянуть полезную информацию, то можно это представить, как победу администрации нынешнего президента Джо Байдена. Однако это вряд ли поможет в борьбе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом.
«Утечки информации в WikiLeaks — это 2010 год. Задолго до того, как началась история противостояния с Трампом. Здесь я бы скорее поставил на системную работу американской разведки, чем на предвыборный штаб», — сказал политолог.
Он отметил, что скорее всего журналист просто назвал свои источники. Это тоже очень важно для разведки.
Когда журналиста арестовывали, то предлогом были нарушения сексуального характера, а теперь он выходит по сделке. Это в очередной раз доказало политизированность этого процесса. При этом никого не волнует, где будет находиться журналист, а вот кто ему сливал информацию — вопрос хороший. Именно это и могло интересовать разведчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы.
- 25 июн
- Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
- 25 июн
- Жена Джулиана Ассанжа о решении суда Лондона: «Станет свободным человеком»
- 25 июн
- Уже не в тюрьме, но еще не на свободе: что ждет Джулиана Ассанжа в США
- 25 июн
- «Повернулось вспять»: журналист Карлсон об освобождении Ассанжа
- 25 июн
- Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы
- 20 мая
- Суд Лондона дал возможность Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
- 6 апр
- Вароли связал арест Гласа с местью США за предоставление убежища Ассанжу
- 27 мар
- Адвокат рассказал о пошатнувшемся здоровье Ассанжа
- 26 мар
- Захарова назвала фарсом систему правосудия в Британии из-за решения по Ассанжу
- 26 мар
- «Поразительно»: жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона
Читайте также
59%
-0.09 93.73
-0.35
Нашли ошибку?