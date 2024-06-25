«Ход Байдена»: как освобождение Ассанжа повлияет на выборы в США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 208 0

Политолог Беляков: освобождение Ассанжа не повлияет на выборы в США

Фото, видео: Reuters / Hannah McKay; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Журналист вышел из тюрьмы благодаря данным разведки.

Австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Это может повлиять на выборы главы государства в США. Политолог Вячеслав Беляков объяснил изданию 5-tv.ru, может ли освобождение Ассанжа сыграть кому-то на руку в президентской гонке в Штатах.

Эксперт отметил, вряд ли за этим стоит нынешние руководство США. Скорее всего освобождение журналиста — это заслуга разведывательных ведомств, которые заключили сделку с Ассанжем.

«Я не думаю, что это предвыборный ход Байдена по одной простой причине. Американцы внутри страны не очень сильно следят за внешним контуром на самом деле. Им важнее их внутренние проблемы в рамках президентской кампании, в том числе», — объяснил Беляков.

Однако, если из Ассанжа удалось вытянуть полезную информацию, то можно это представить, как победу администрации нынешнего президента Джо Байдена. Однако это вряд ли поможет в борьбе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом.

«Утечки информации в WikiLeaks — это 2010 год. Задолго до того, как началась история противостояния с Трампом. Здесь я бы скорее поставил на системную работу американской разведки, чем на предвыборный штаб», — сказал политолог.

Он отметил, что скорее всего журналист просто назвал свои источники. Это тоже очень важно для разведки.

Когда журналиста арестовывали, то предлогом были нарушения сексуального характера, а теперь он выходит по сделке. Это в очередной раз доказало политизированность этого процесса. При этом никого не волнует, где будет находиться журналист, а вот кто ему сливал информацию — вопрос хороший. Именно это и могло интересовать разведчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы.

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Задержание Джулиана Ассанжа
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