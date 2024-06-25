Завозной случай ботулизма зафиксировали в Санкт-Петербурге

Мужчина прибыл в Северную столицу из Московской области.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В Санкт-Петербурге выявили один завозной случай заражения ботулизмом. Пациентом является житель Московской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Северной столице в беседе с РИА Новости.
«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области — находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина», — говорится в сообщении.
Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились более 120 жителей столицы. В Московской области были госпитализированы 20 человек.
Позднее инфекцию выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Там госпитализировали 17 и 18 пациентов соответственно. Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Было установлено, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Теперь компании «Кухня на районе» после случаев ботулизма по России грозит штраф или приостановление деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата. Молодой человек обратился к врачам через сутки после заражения.
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