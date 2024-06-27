«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

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Лана Шевченко
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Александр Цыпкин жалеет, что «Алые паруса» не появились раньше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

По словам петербуржца, «декорации» города сделали праздник знаменитым.

Масштабный праздник «Алые паруса» должен был появиться намного раньше. Об этом рассказал Александр Цыпкин корреспонденту 5-tv.ru на XI Премии АПКиТ.

«Фантастическое событие. Я жалею, что в моей юности этого не было. По-моему, когда я из школы выпускался, не было у меня своих „Алых парусов“. И я завидую нынешним школьникам, мне кажется здорово», — поделился создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения».

Также драматург особое внимание уделил «декорациям». По его мнению, большую роль в известности этого праздника сыграли именно «декорации», ведь Петербург богат красивыми пейзажами.

«Удивительные декорации. Неповторимые декорации нашего города, таких больше нигде нет. Нигде в мире. И их замечательно используют», — добавил Цыпкин.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних приготовлениях к празднику «Алые паруса» в Петербурге.

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