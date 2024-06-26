Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов поезда с рельсов в Коми

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 64 0

Глава республики вылетел на место аварии под Интой.

Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов поезда с рельсов в Коми

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Крушение поезда в Коми

Возбуждено уголовное дело по факту схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск в республике Коми. Об этом сообщает местное отделение Следственного Комитета — МСУТ СК РФ.

Пока, по предварительной информации, погибших нет. Вся информация о пострадавших уточняется. На место вылетел глава республики Коми — Владимир Уйба.

К месту происшествия направлены все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. По оказанию помощи пассажирам принимаются все необходимые меры.

На данный момент приостановлено движение поездов на участке.

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