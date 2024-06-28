Дворцовая площадь в центре Санкт-Петербурга принимает уже в 20-й раз, ставший всемирно известным, праздник выпускников «Алые паруса». Уже второй год подряд на самую технологичную сцену страны выйдут ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. По традиции приветственной речью и ударом в рынду праздник «Алые паруса» открывает губернатор Северной столицы Александр Беглов. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию красочного шоу.

Главной темой выпускного в 2024 году станет семья. Причем, в широком смысле этого слова, ведь близкие люди — это и те, с кем проучились 11 лет в школе в одном классе, и те, с кем предстоит трудиться в одном коллективе, а также спортивная команда, с которой вы идете к достижению целей. На сцене покажут совершенно разные семейные истории.

Организаторы «Алых парусов» продолжают удивлять уникальными технологичными решениями. На Дворцовой площади в виде сцены возвышается невероятное дерево высотой с шестиэтажный дом. Сценический комплекс оборудован мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров, использовано более 15 тонн декораций.

Еще один секрет — размытые границы экранов! Специальные приборы в течение всего концерта будут сканировать небо в реальном времени, подбирать такой же оттенок и передавать его на сцену, так что картинка будет растворяться в воздухе.

В этот раз в центре Северной столицы реализована принципиально новая концепция. Сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон. Во время выступления артисты используют все пространство, даже на высоте 23 метра.

В праздничном концерте примут участие — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ.

После выступления артистов на Дворцовой площади красочное шоу переместится в акваторию Невы, где по традиции пройдет водно-пиротехническая часть праздника. В этом году одной из ее ярких изюминок станет телебашня, которая также выполнит роль мачты фрегата. Трехсотметровое сооружение будет мерцать, переливаться и сиять почти шестью тысячами огней, а также покажет звездопад и окрасится в цвета российского триколора.

Но главным героем праздника, конечно же, станет белоснежный бриг «Россия», который в этот раз пойдет по новой траектории. Он будет стартовать у Летнего сада, пройдет через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после — развернется. За подсветку, установленных на бриге алых парусов, будут отвечать 42 прибора, а еще 48 расположатся вдоль бортов. Все сделано для того, чтобы корабль мечты выпускники смогли увидеть с любой точки и обязательно загадать желание.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И каждый год праздник удивляет, восхищает и вдохновляет миллионы зрителей, главные из которых — выпускники. Именно для них небо Северной столицы окрасится в яркие цвета от масштабного пиротехнического шоу, которое проводит их в новую взрослую жизнь.