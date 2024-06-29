Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
Певица, словно мама-медведица, посвятила выпускникам нежную песню.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Популярная певица Алсу, словно мама для выпускников, на шикарном концерте «Алые паруса» исполнила трогательную «Колыбельную Медведицы» из знаменитого мультфильма «Умка». Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.
Песня посвящена заботливым родителям, а также бабушкам и дедушкам. Они день и ночь оберегали любимых, заботились и помогали во всем. Вместе делали домашние задания, поделки, объясняли самые сложные темы и просто были рядом.
Алсу появилась в элегантном темно-зеленом платье. Позади певицы юные ребята перед сном читают сказку, пока над ними мерцают волшебные звезды и сияет луна. По сцене также ходят чудесные Медведица и ее маленький малыш.
В Петербурге проходит уникальное мероприятие «Алые паруса», известное на весь мир. Тысячи вчерашних школьников приехали на самый шикарный выпускной. На концерте для молодых людей выступают такие звезды, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, балет TODES и многие другие.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому нет нигде, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ST посоветовал сохранить милый обычай всех выпускных.
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